Уже с ноября жители Молдовы будут больше платить за газ

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Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Андрей Спыну. Он не уточнил, на сколько именно вырастет тариф.

– Стоимость устанавливает АО “Молдовагаз”, оно обратится к НАРЭ с соответствующими запросами о пересмотре тарифа. Стоимость однозначно вырастет, так как мы начали покупать газ по большей цене, а валютный курс вырос, – заявил Спыну.

В настоящее время жители Молдовы платят за кубометр газа 4 лея 29 банов.

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