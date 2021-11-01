Уже с ноября жители Молдовы будут больше платить за газ

Уже с ноября жители Молдовы будут больше платить за газ

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Андрей Спыну. Он не уточнил, на сколько именно вырастет тариф. 

– Стоимость устанавливает АО “Молдовагаз”, оно обратится к НАРЭ с соответствующими запросами о пересмотре тарифа. Стоимость однозначно вырастет, так как мы начали покупать газ по большей цене, а валютный курс вырос, – заявил Спыну. 

В настоящее время жители Молдовы платят за кубометр газа 4 лея 29 банов.

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