Ужасная трагедия: под фрезами мотоблока погиб мужчина

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Накануне 32-летний житель села Колосово Григориопольского района по просьбе знакомого собирался обработать свой и соседский земельные участки с помощью мотоблока.

Пока 54-летний владелец культиватора переодевался в доме, его сосед самостоятельно снял с техники колёса и поменял их на фрезу с обеих сторон. Супруга хозяина участка, услышав шум заведённого мотора, вышла на улицу. Возле мотоблока что-то происходило, она позвала мужа. Он выбежал на улицу.

Увиденное повергло в шок: тело соседа было буквально намотано на фрезу. Молодой мужчина был уже мёртв. Хозяин заглушил мотор, вызвал “скорую” и правоохранителей. Врачи констатировали смерть 32-летнего мужчины.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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