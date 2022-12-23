Узбекистанские специалисты изучили молдавский опыт управления агросектором

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12 – 16 декабря 2022 года делегация из Узбекистана посетила Республику Молдова с целью обмена опытом и знаниями в разработке, координации и реализации государственной политики в области сельского хозяйства.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства (ISCAD), передает east-fruit.com.

В рамках программы визита состоялись встречи на официальном уровне с представителями государственного сектора, отвечающих за реализацию политики в сфере сельского хозяйства, а также, с руководством Ассоциации производителей и экспортеров фруктов «Moldova Fruct».

В рамках визита состоялось около 15 деловых встреч, которые носили ознакомительный характер. Программа визита позволила специалистам всесторонне ознакомиться с передовым опытом Республики Молдова в разработке, координации и реализации государственной политики, стратегического планирования, субсидирования в области сельского хозяйства, а также обеспечения безопасности пищевых продуктов.

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