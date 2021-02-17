Узбекистан одобрил вакцину “Спутник V” для массового применения

Узбекистан одобрил вакцину “Спутник V” для массового применения

Власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину от коронавируса для массового применения в стране.

В настоящее время Узбекистан принимает меры по закупке миллиона доз препарата, сообщает ria.ru.

Ранее Cлужба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики сообщала, что вакцинацию против COVID-19 в Узбекистане планируется начать в первой половине марта. До конца 2021 года планируется привить 7 миллионов человек или 20% населения.

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