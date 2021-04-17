Увеличилось число пациентов с COVID-19 в крайне тяжёлом состоянии

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Несмотря на то, что в последние дни число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось, количество пациентов, находящихся в крайне тяжёлом состоянии, всё ещё остаётся большим.

Об этом накануне на брифинге для прессы сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой , передаёт ipn.md. Он уточнил, что под наблюдением врачей находятся около 17 тысяч пациентов, из которых 5 522 изолированы на дому, а 3 024 – госпитализированы. В крайне тяжёлом состоянии находятся 282 человека, 57 пациентов интубированы. Вчера коронавирус унёс жизни 28 пациентов.

По словам врио премьер-министра, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты находится в процессе закупки 100 тысяч доз вакцины „CoronaVac”, производимой в Китае. Кроме того, Молдова получит 20% от количества, требующегося для иммунизации населения страны, в качестве пожертвования от платформы „COVAX”, а ещё 30% от потребности в вакцинах на национальном уровне будет приобретено на той же платформе по выгодной цене от производителя. Так, на платформе „COVAX” Республика Молдова должна будет приобрести свыше 2 миллионов доз доступных вакцин.

Аурелиу Чокой сообщил, что Молдова начала переговоры с производителем вакцины „Moderna” с целью возможного приобретения 1,5 миллиона доз. В то же время наша страна запросила у Российского фонда прямых инвестиций информацию об условиях возможной закупки 700 тысяч доз российской вакцины.

До конца текущего месяца Республика Молдова получит партию вакцины от правительства Китая, а ещё 100 тысяч доз китайской вакцины „CoronaVac” будут закуплены. Также на следующей неделе ожидается поступление в РМ вакцины „Спутник V”.

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