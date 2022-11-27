Увеличены объёмы поставок электроэнергии из Румынии

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SA “Energocom” объявила об увеличении объёмов электроэнергии, закупаемой напрямую у производителей в Румынии. Так, с пятницы, 25 ноября, энергетический комплекс “Олтения” предоставит Молдове 20 МВтч (24 часа в сутки) по цене 900 леев/МВтч.

С 1 декабря SA “Energocom” закупит у “OMV Petrom” SA 80 МВтч, что на 30 МВтч больше, чем в настоящее время. Цена энергии по этому контракту составляет 450 леев/МВтч. Также с 1 декабря CET “Craiova” будет поставлять 5 МВтч по цене 1 000 леев/МВтч.

– Всего на сегодняшний день на основе двусторонних договоров Молдова ежедневно закупает около 2 000 МВтч у Румынии, а в выходные дни – 2 500 МВтч. С 1 декабря эти объёмы увеличатся до 2 700 МВтч в рабочие дни и 3 200 МВтч в выходные. Потребность страны сейчас составляет около 13 тыс. МВтч в сутки, из которых электроэнергия, произведённая за счет внутренних источников (местных ТЭЦ и возобновляемых источников), составляет около 2 500 МВтч (около 20% потребления), — отметили в “Energocom”.

По данным компании, около двух третей необходимой электроэнергии ежедневно закупается на румынской фондовой бирже, которой управляет государственная компания “OPCOM”.

Также SA “Energocom” ведёт переговоры о заключении прямых контрактов с другими энергетическими компаниями из Болгарии, Венгрии, Словакии, передаёт moldpres.md.

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