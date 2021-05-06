Утверждён список центров по сдаче экзаменов на степень бакалавра

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Экзамены на степень бакалавра будут проводиться в этом году в 93 центрах. 31 из них откроют в муниципии Кишинёв.



По данным пресс-службы Министерства образования, культуры и исследований, исходя из общего количества кандидатов, по одному центру будет открыто в 17 районах страны. В этом году на сдачу экзаменов на степень бакалавра зарегистрировано 16 773 кандидата, из которых 185 – задолжники.

Тестирование пройдёт с 4 по 22 июня 2021 года.

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