Утверждён новый график работы столичных рынков (DOC)

Утверждён новый график работы столичных рынков (DOC)

Рынки Кишинёва, в том числе частные, будут работать по обновлённому графику. Соответствующее решение было принято Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью муниципия. 

Так, рынки будут работать следующим образом:

  • со вторника по пятницу – с 05:00 до 16:00;
  • по субботам и воскресеньям – с 06:00 до 14:00.

Понедельники, пишет deschide.md, объявлены санитарными днями для всех рынков в Кишинёве, включая пригороды.

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