Утверждён календарь мероприятий, посвящённых Году культуры Евгения Доги

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Столичная примария утвердила календарь культурных и художественных мероприятий, организованных в рамках Года культуры Евгения Доги.

План, пишет moldpres.md, включает выставки рисунков о жизни композитора, редактирование издания “Мария-Мирабела” и календаря, посвящённого маэстро, презентации книг, конкурсы вокальной и инструментальной интерпретации произведений Доги, различные культурно-просветительские мероприятия, научные конференции, уроки, театральные фестивали и премьеры спектаклей, и т.д.

В апреле запланированы следующие мероприятия:

14 апреля – научная конференция “Создатель Евгений Дога” в библиотеке “Б. П. Хаждеу”;

15-16 апреля – Республиканский конкурс инструментального исполнения “Евгений Дога”;

20-21 апреля – Республиканский конкурс изобразительного искусства “Путь в музыку” в Школе изобразительных искусств им. Алексея Щусева;

20 апреля – конкурс среди школ на самую удачную интерпретацию произведений композитора Евгения Доги под названием “Музыка моей души” в Музыкальной школе “Мария Биешу”;

29 апреля – конкурс инструментальной интерпретации “Евгений Дога — мой, наш, всех” — в Школе искусств в Вадул-луй-Водэ;

29 апреля – муниципальный конкурс хоровой интерпретации “Из творчества мастера Евгения Дога”, претура сектора Рышкановка.

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