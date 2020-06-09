Утверждён график экзаменов для должников предыдущих сессий (DOC)

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Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по обеспечению качества в области образования и исследований утвердили график сдачи выпускных экзаменов для учащихся выпускных классов гимназического и лицейского звеньев; лиц, окончивших программу средней школы в высших учебных заведениях; лиц, обратившихся с просьбой сдать экзамен на степень бакалавра в режиме заочного обучения.

Так, экзамены за старшие классы средней школы можно сдать со 2 по 7 июля, а экзамены на степень бакалавра – с 3 по 17 июля. Экзамены за гимназический курс будут проводиться в соответствующих центрах, созданных в каждом районе/муниципалитете, а экзамены на степень бакалавра будут организованы в 22 центрах: в Кагуле, Комрате, Кишинёве, Бельцах и Единцах. Список центров сдачи БАК-а станет известен во второй половине июня, пишет realitatea.md.

3 июля пройдут экзамены по молдавскому языку и литературе (305 зарегистрированных кандидатов), 7 июля – по языку обучения (763 зарегистрированных кандидата), 10 июля – по иностранному языку (1 144 кандидата), 14 июля – по профильным предметам (2 133 кандидата). Экзамен по предмету по выбору будут сдавать 17 июля (737 кандидатов). Предварительные результаты будут опубликованы в экзаменационных центрах 22 июля.

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