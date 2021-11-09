Утверждены программы национального экзамена на бакалавриат

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Национальная экзаменационная комиссия утвердила программы экзамена на степень бакалавра.

Новые программы, пишет moldpres.md, были разработаны в контексте модернизации Государственной учебной программы по школьным предметам и в соответствии с положениями Регламента о национальном экзамене на бакалавриат. Экзаменационные документы предназначены для авторов тестов, преподавателей, студентов, руководителей образовательных учреждений и т. д.

С сентября по октябрь текущего года экзаменационные программы были представлены на общественные консультации и опубликованы на веб-сайте Национального агентства по учебной программе и оценке (ANCE).

После общественных консультаций ANCE получило одобрение от местных специализированных органов в области образования, от общеобразовательных учреждений и других представителей академической среды. На сессии 2022 года кандидаты на национальный экзамен на бакалавриат сдают экзамены на основе новых утверждённых экзаменационных программ, – говорится в сообщении Министерства образования.

Доступ к программам можно получить на сайте Национального агентства по учебным программам и оценке (www.ance.gov.md).

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