Утверждены планы приёма в вузы с госфинансированием

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Правительство накануне утвердило планы приёма в вузы с финансированием из государственного бюджета на 2021-2022 учебный год. Согласно постановлению, госзаказ утверждён на 8 670 бюджетных мест.

Так, в первом цикле системы высшего образования (лиценциат) предусмотрен приём 5 040 человек по 26 общим направлениям. Приоритет отдаётся следующим областям: образовательные науки (1 254 – 25% от общего количества бюджетных мест), инженерные науки, технологии и архитектура (1 107 – 24%); информационные и коммуникационные технологии (633 – 14%); медицина (455 – 9,5%); сельскохозяйственные науки и ветеринария (161 – 3,4%).

Для обучения в магистратуре (II цикл) предусмотрен приём 3 081 абитуриента, что на 15 мест меньше, чем в прошлом году. Для обучения в резидентуре и клиническом секундариате предусмотрено 443 места: 433 – в ординатуре и 10 – в клиническом секундариате, пишет moldpres.md.

Министерство образования, культуры и исследовании предложило выделить ещё 15 бюджетных мест по медицинским специальностям. При этом в госзаказе 262 бюджетных места зарезервированы для выпускников школ из восточных районов страны.

В этом году 15% (756) от общего количества бюджетных мест выделено для социально уязвимых категорий граждан. Приоритет отдаётся молодым людям, оставшимся без родительской опеки и инвалидам.

Для зачисления иностранных граждан запланировано 106 бюджетных мест. 76 из них – для обучения на I цикле и 30 – для обучения в магистратуре (II цикл).

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