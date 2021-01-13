Утверждены особые правила въезда в Молдову граждан, вакцинировавшихся от коронавируса

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Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Так, гражданам, у которых есть подтверждающий документ о вакцинировании против коронавируса, будет разрешён въезд в Республику Молдова вне зависимости от страны пребывания. Они будут освобождены от заполнения эпидемиологической карты и заявления под собственную ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней.

Ранее мы сообщали, что в Молдове вакцинация от коронавируса начнётся в феврале.

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