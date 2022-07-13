Утверждены центры бакалавриата для дополнительной сессии

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Дополнительная сессия национальных экзаменов на степень бакалавра пройдет 18-22 июля в соответствии с Программой экзаменационной сессии 2022 года.

На дополнительную сессию зарегистрировались 3 722 кандидата, которые будут сдавать экзамены в 14 центрах, передаёт moldpres.md

– Экзамены будут начинаться в 10.00 и будут проходить по следующему графику: 18 июля – румынский язык и литература (для русскоязычных); 19 июля – язык обучения; 20 июля – иностранный язык; 21 июля – профильный предмет; 22 июля — предмет по выбору, — указывает Министерство образования и исследований.

В первом экзамене примут участие 264 кандидата, на второй зарегистрировалось 219 кандидатов. В экзамене по иностранному языку примут участие 10 кандидатов, по профильному предмету – 1 996 человек, а предмет по выбору пересдадут 450 кандидатов.

Проверка работ пройдёт с 19 по 26 июля, а результаты будут представлены в центрах бакалавриата 27 июля. На подачу апелляций у кандидатов будет 48 часов – 27-28 июля.

Окончательные результаты будут объявлены 1 августа.

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