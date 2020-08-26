Утверждено Положение о выделении компенсаций родственникам медицинских работников, умерших от COVID-19

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Правительство Республики Молдова утвердило сегодня Положение об установлении и выплате компенсаций родственникам медицинских работников, погибших в результате борьбы с COVID-19.

Согласно Регламенту, медицинским персоналом, который непосредственно участвует в лечении COVID-19, считаются врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и лабораторные фельдшеры, санитары и водители “скорых”. Право на компенсацию предоставляется: супругу/супруге в течение пяти лет после смерти кормильца; детям до 18 лет или до завершения ими обучения в очных учебных заведениях (средних, специальных и высших), но не старше 23 лет; одному из родителей, если отсутствуют родственники, указанные выше.

– Установление, подтверждение и организация выплаты компенсации родственникам медперсонала, умершего в результате медицинской деятельности по борьбе с COVID-19, осуществляется Национальной кассой социального страхования, – указывается в решении правительства.

Компенсация предоставляется, если смерть родственника наступила в результате заражения при непосредственном выполнении медицинской деятельности по борьбе с COVID-19. Заявление об установлении выплаты подает лицо, получившее право на возмещение, или его опекун (попечитель) с предъявлением подтверждающих документов по установленному образцу.

Пособие устанавливается со дня смерти, если заявление и необходимые документы поданы в течение 90 дней после этой даты. Если заявление и необходимые документы поданы после истечения этого срока, пособие выдается со дня подачи последнего необходимого документа.

Расходы на реализацию настоящего решения будут покрываться за счет средств государственного бюджета, пишет moldpres.md.

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