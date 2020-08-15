Утверждена программа проведения президентских выборов 1 ноября

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Центральная избирательная комиссия утвердила календарную программу проведения выборов президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года.

Документ, пишет moldpres.md, устанавливает действия, которые необходимо предпринять для организации выборов, сроки их проведения, а также лиц, ответственных за каждое действие, исходя из компетенции основных субъектов, вовлечённых в избирательный процесс.

Программа будет отправлена ​​для ознакомления и реализации политическим партиям, судебным инстанциям, центральным и местным органам управления, а также избирательным органам после их создания, – пояснили источники в ЦИК.

Согласно положениям календарной программы, избирательная кампания президентских выборов начнётся 25 августа. Выборы президента состоятся 1 ноября.

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