Утверждена инструкция о мерах защиты, необходимых для организации учебного процесса в столичных школах

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Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинёв утвердила инструкцию о мерах защиты, которые необходимо применить для организации образовательного процесса.

Таким образом, в школах необходимо:

– Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от одноклассников и учителей во дворе школы, у входа в учреждение, в коридорах или туалетах.

– Ежедневно садиться за одну парту в классе.

– Соблюдать график прихода и ухода из школы в соответствии с установленными временными интервалами, избегать столпотворения, в том числе при проверке температуры тела утром.

– Мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующие средства.

– Запретить совместное использование школьных принадлежностей, мобильных телефонов, очков или других вещей, принадлежащих одноклассникам.

– Разместить в учебных заведениях информационные плакаты о правилах гигиены и защиты от COVID-19.

– Носить защитную маску, если невозможно соблюдать физическое расстояние, либо по рекомендации врача.

– Запретить проведение экспериментов в лабораториях, на уроках химии, физики или биологии.

– Организовать занятия физкультурой на свежем воздухе без использования спортивного инвентаря.

– Обратиться к семейному врачу и не посещать уроки в случае появления таких симптомов, как: температура выше 37 градусов, кашель, выделения из носа, респираторные проблемы.

– Немедленно сообщить классному руководителю, если результат теста на COVID-19 у ученика окажется положительным.

По словам генерального примара Иона Чебана, ученики, посещающие столичные школы, и лица, сопровождающие их, будут проинформированы руководством учреждения и учителями о необходимости соблюдать санитарные нормы и избегать мест скопления людей, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19.

Уважаемые ученики, родители и учителя: 2020-2021 учебный год, безусловно, будет другим. Призываю всех проявить максимум ответственности, заботы и солидарности. Только вместе мы сможем выйти из этой сложной ситуации. Наше здоровье и здоровье окружающих в приоритете! – подчеркнул Чебан.

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