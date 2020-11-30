Утверждён порядок предоставления российской финансовой помощи фермерам

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Правительство утвердило сегодня Регламент предоставления финансовой помощи от Правительства Российской Федерации для частичного возмещения ущерба, нанесенного засухой 2020 года, и подготовки почвы к урожаю 2021 года.

Согласно постановлению, Минфин выделит из государственного интервенционного фонда 59 730,0 тыс. леев (эквивалент 275,0 млн российских рублей) Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а оно через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) будет распределять финансовую помощь в соответствии с положениями утвержденного Регламента.

Кроме того, AIPA будет удовлетворять только заявки на получение финансовой помощи, полученные в соответствии с положениями упомянутого Регламента, в пределах выделенных финансовых средств. Контроль за исполнением этого решения возложен на Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Решение вступает в силу с даты публикации в “Официальном мониторе”.

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