Утверждён порядок предоставления российской финансовой помощи фермерам

Утверждён порядок предоставления российской финансовой помощи фермерам

Правительство утвердило сегодня Регламент предоставления финансовой помощи от Правительства Российской Федерации для частичного возмещения ущерба, нанесенного засухой 2020 года, и подготовки почвы к урожаю 2021 года.

Согласно постановлению, Минфин выделит из государственного интервенционного фонда 59 730,0 тыс. леев (эквивалент 275,0 млн российских рублей) Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а оно через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) будет распределять финансовую помощь в соответствии с положениями утвержденного Регламента.

Кроме того, AIPA будет удовлетворять только заявки на получение финансовой помощи, полученные в соответствии с положениями упомянутого Регламента, в пределах выделенных финансовых средств. Контроль за исполнением этого решения возложен на Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Решение вступает в силу с даты публикации в “Официальном мониторе”.

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