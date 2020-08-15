Утвержден календарный план проведения президентских выборов 1 ноября

Утвержден календарный план проведения президентских выборов 1 ноября

Центральная избирательная комиссия утвердила календарную программу проведения выборов Президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года.

Документ, пишет moldpres.md, устанавливает действия, которые необходимо предпринять для организации выборов, сроки их осуществления, а также лица, ответственные за каждое действие, исходя из компетенции основных субъектов, вовлечённых в избирательный процесс.

Программа будет отправлена ​​для ознакомления и реализации политическим партиям, судебным инстанциям, центральным и местным органам управления, а также избирательным органам после их создания, – пояснили источники в ЦИК.

Согласно положениям календарной программы, избирательный период начнётся 25 августа. Выборы президента пройдут 1 ноября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md