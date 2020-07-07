Утреннее ДТП в столице. Одному из водителей понадобилась помощь врачей (ФОТО)

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Инцидент произошёл этим утром на улице Роз. Там серьезно столкнулись автомобили Volkswagen и Toyota.

Машины ехали по разным полосам, но из-за невнимательности случился удар. В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а водителю Toyota понадобилась медицинская помощь. Свидетели говорят, что автовладельцы существенно превысили скорость, пишет realitatea.md.

Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГБМ Город без маршруток/Facebook

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