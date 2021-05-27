Утреннее ДТП в центре столицы: перевернулась фура

Утреннее ДТП в центре столицы: перевернулась фура

Авария случилась на пересечении улиц Михая Эминеску и Михаила Когылничану. 

По данным пресс-службы полиции, на дороге столкнулись легковой автомобиль Hyundai, за рулём которого находился 32-летний мужчина, и грузовик Volkswagen, управляемый 46-летним водителем. В результате аварии фура перевернулась. К счастью, никто не пострадал, передаёт unimedia.info.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Виновному водителю грозит штраф.

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