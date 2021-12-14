Утреннее ЧП в Бельцах: во дворе сгорел автомобиль

Утреннее ЧП в Бельцах: во дворе сгорел автомобиль

Инцидент произошёл сегодня во дворе жилого дома по улице Штефан чел Маре.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелся автомобиль марки Renault Megane. На место прибыла одна бригада пожарных. Огонь уничтожил 50% автомобиля. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются. 

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 27 чрезвычайных ситуациях.

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