Утонул во дворе собственного дома: труп мужчины нашли в Кантемире

Мужчину обнаружили мёртвым во дворе собственного дома. Инцидент произошел сегодня в селе Готешты Кантемирского района.
Согласно предварительным данным, речь идёт о 46-летнем мужчине. Его тело было найдено в резервуаре для хранения воды. Предварительная причина смерти – утопление, передаёт deschide.md.
По данному факту инициировано расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии.
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