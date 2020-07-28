Утонул во дворе собственного дома: труп мужчины нашли в Кантемире

Утонул во дворе собственного дома: труп мужчины нашли в Кантемире

Мужчину обнаружили мёртвым во дворе собственного дома. Инцидент произошел сегодня в селе Готешты Кантемирского района. 

Согласно предварительным данным, речь идёт о 46-летнем мужчине. Его тело было найдено в резервуаре для хранения воды. Предварительная причина смерти – утопление, передаёт deschide.md.

По данному факту инициировано расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

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