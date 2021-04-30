Утаить наркотики от пограничников не получилось: задержаны двое

0

Сотрудники Пограничной полиции выявили двух граждан, перевозивших наркотические вещества. Случай зарегистрировали накануне в пункте пропуска “Паланка”.

В багаже ​​одного из задержанных пограничники обнаружили 12 пакетов с измельчённым растительным веществом. Кроме того, при личном осмотре под одеждой мужчины был обнаружен пакет, в котором находилось около килограмма синтетических наркотиков типа PVP.

Найденные вещества были изъяты, а граждане – задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, мужчинам грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.