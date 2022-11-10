Утаил от таможенников золотые монеты: в аэропорту Кишинёва задержали мужчину

Утаил от таможенников золотые монеты: в аэропорту Кишинёва задержали мужчину

53-летний пассажир рейса “Кишинёв – Тель-Авив” был задержан при попытке провоза 15 золотых монет.

При пересечении границы мужчина выбрал “зелёный коридор” и сообщил, что ему нечего декларировать. Однако в ходе проверки пограничники обнаружили в ручной клади гражданина Израиля 15 монет -предположительно, золотых.

Монеты были конфискованы, разбирательство продолжается, пишет publika.md.

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