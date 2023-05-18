Утаил от таможенников: иностранец пытался провезти через границу более 50 тысяч евро

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Инцидент зарегистрировали вчера на таможенном посту “Леушены”. Незадекларированную валюту обнаружили при досмотре транспортного средства Honda CRV.

Водитель, 37-летний гражданин Румынии, сообщил на таможенном контроле, что перевозит 10 000 евро. Однако при проверке таможенники нашли в авто 50 500 евро. Крупную сумму гражданин не задекларировал.

Валюта была конфискована, расследованием случая занимается Таможенная служба.

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