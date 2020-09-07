Устроила смертельное ДТП, сев за руль “под кайфом”: жительница Единец проведёт за решёткой 7 лет

Жительница Единецкого района, которая в прошлом году спровоцировала смертельное ДТП, сев за руль в состоянии наркотического опьянения, пыталась избежать наказания. Однако прокуроры доказали её вину в суде, поэтому ближайшие 7 лет она проведёт в тюрьме.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, два месяца назад суд Единецкого района приговорил женщину к 7 годам тюремного заключения и лишил её водительских прав. Кроме того, подсудимую обязали оплатить пострадавшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 474 тыс. леев, а также судебные издержки в размере 17 тыс. леев.

Её адвокат оспорил приговор в высшей инстанции, потребовав для клиентки наказания, не связанного с лишением свободы. Прокуроры предъявили доказательства вины подсудимой, поэтому Апелляционная палата Бельц отклонила иск защитника, сохранив приговор первой инстанции без изменений.

Напомним, что трагедия произошла в сентябре 2019 года. После вечеринки 26-летняя женщина села за руль автомобиля BMW в состоянии наркотического опьянения. В машине также находились четверо мужчин. На трассе женщина выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Volkswagen Golf, который ехал по правилам. В результате ДТП водитель Volkswagen скончался на месте, а два пассажира BMW умерли в больнице.

Приговор подлежит исполнению, но может быть обжалован в Высшей судебной палате.