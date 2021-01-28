Устроила пожар, чтобы убить сожителя: жительница столицы получила 10 лет тюрьмы

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Прокуратура сектора Рышкановка обжалует этот приговор и потребует увеличить наказание до 17 лет.

Согласно материалам дела, 25-летняя женщина заранее спланировала убийство 60-летнего сожителя. У них был общий ребёнок, поэтому она надеялась, что таким образом ей удастся получить доступ к недвижимости и банковским счетам мужчины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Убийство произошло в ночь на 31 октября 2018 года. Пара употребляла спиртные напитки в доме, где проживала долгое время. Обвиняемая подождала, пока мужчина уснёт, после чего подожгла мебель на кухне и в комнате, где спал сожитель. Она закрыла все двери и окна, заперла входную дверь на ключ и ушла.

Почувствовав запах дыма, мужчина проснулся, но не успел спастись, так как оказался запертым в доме. Смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Покинув место ЧП и обеспечив себе алиби, женщина позвонила в службу 112 и сообщила о возгорании, отметив во время разговора с оператором, что сожитель на неё напал.

Спасатели ликвидировали пожар и обнаружили у двери дома обгоревший труп мужчины. В заключении инженерно-технической судебной экспертизы было отмечено, что у пожара было два эпицентра и он был вызван открытым источником огня.

Во время уголовного расследования обвиняемая пыталась покинуть территорию страны вместе с ребёнком, но её задержали на территории Международного аэропорта Кишинёва. Накануне женщина была приговорена к 10 годам лишения свободы.

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