Устроил стрельбу в заведении: 19-летний парень ответит за хулиганские действия (ВИДЕО)

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В ИП сектора Рышкановка обратился молодой человек и сообщил, что ему угрожали оружием.

19-летний потерпевший рассказал, что случайно встретил в заведении знакомого, с которым у него был конфликт. Оппонент вытащил пневматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону приятеля, попав тому в левую руку, после чего скрылся.

Действия хулигана зафиксировали камеры видеонаблюдения. Его личность и местонахождение вскоре удалось установить. В доме 19-летнего подозреваемого полицейские обнаружили пневматический пистолет и тубус с патронами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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