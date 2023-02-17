Устроил дрифт на дороге и едва не сбил пешехода: нарушителю грозит крупный штраф

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В Дубоссарах, на пересечении улиц Энергетиков и Октябрьской, водитель серебристого «Мерседеса» пустил машину в дрифт, а после врезался в дерево.

Повреждённый ствол едва не ударил мимо проходившего по тротуару пешехода. Мужчина вовремя успел среагировать. После водитель сдал назад и продолжил дрифтовать.

Правоохранители оперативно установили владельца авто и его место жительства. Спустя некоторое время милиционеры в одном из дворов нашли тот самый «Мерседес». У авто повреждена передняя часть кузова.

В ходе разбирательства выяснилось, что днём ранее молодой человек уже обращал на себя внимание правоохранителей. Тогда по записям с камер было установлено, что водитель, двигаясь по улице Дзержинского, говорил по телефону за рулём. Тогда же стало известно: 25-летний горожанин сел за руль, не имея права управления авто.

За это правонарушитель был привлечён к админответственности. Теперь к выявленным нарушениям добавились ещё два – намеренный управляемый занос и оставление места ДТП. За них водителю также предстоит понести ответственность.

К ответственности нарушителя привлекут после того, как найдут. В настоящее время место нахождения 25-летнего мужчины неизвестно.

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