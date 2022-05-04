Установлены новые правила пересечения границы для граждан Украины

0

На сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям были одобрены некоторые изменения, касающиеся порядка пересечения границы РМ украинскими беженцами.

Таким образом, граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истёкшим сроком действия, смогут выехать из страны по нему же. Пересечь границу в упрощённом режиме можно будет только один раз, о чём сотрудники Пограничной полиции проинформируют граждан Украины, пишет replicamedia.md.

Также на заседании Комиссии по ЧС были изменены меры по защите детей из групп риска и детей, разлучённых с родителями, которые прибывают с территории Украины. Так, лица, ответственные за приём несовершеннолетних, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утверждённого приказом министра труда и социальной защиты.

Члены КЧС также решили, что Национальное агентство по регулированию в энергетике не будет выдавать лицензии на поставку природного газа в период чрезвычайного положения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.