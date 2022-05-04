Установлены новые правила пересечения границы для граждан Украины

Установлены новые правила пересечения границы для граждан Украины

На сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям были одобрены некоторые изменения, касающиеся порядка пересечения границы РМ украинскими беженцами.

Таким образом, граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истёкшим сроком действия, смогут выехать из страны по нему же. Пересечь границу в упрощённом режиме можно будет только один раз, о чём сотрудники Пограничной полиции проинформируют граждан Украины, пишет replicamedia.md.

Также на заседании Комиссии по ЧС были изменены меры по защите детей из групп риска и детей, разлучённых с родителями, которые прибывают с территории Украины. Так, лица, ответственные за приём несовершеннолетних, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утверждённого приказом министра труда и социальной защиты.

Члены КЧС также решили, что Национальное агентство по регулированию в энергетике не будет выдавать лицензии на поставку природного газа в период чрезвычайного положения.

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