Установлены новые правила для охотничьего сезона 2022-2023 гг.

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Охота будет разрешена исключительно на открытых территориях в пределах утверждённых на отстрел квот дичи на сезон 2022-2023 гг. Такое решение приняла вчера Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Члены Комиссии запретили охоту и ношение заряженного оружия на расстоянии менее 10 км от государственной границы с Украиной, на расстоянии менее 2 км от окраин муниципиев Кишинёв и Бельцы и 1 км от окраин любых других населённых пунктов, передаёт moldpres.md. При этом в период действия чрезвычайного положения иностранным гражданам запрещается ввоз в страну оружия и боеприпасов для участия в охоте.

Чрезвычайное положение в Молдове было введено 24 февраля с началом боевых действий на Украине. С 8 августа оно продлено на 60 дней.

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