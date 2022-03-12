Установлены дорожные указатели для направления беженцев из Украины к КПП на границе с Румынией

0

С 9 по 11 марта на национальных дорогах Республики Молдова было установлено 20 дорожных указателей, которые помогают гражданам Украины добраться до пунктов пропуска через границу с Румынией.

Указатели желтого цвета с текстом на украинском и русском языках. На дорожных знаках указано направление и название пунктов пересечения границы, а также расстояние до них, передает moldpres.md.

Такие указатели установлены на трассах национального значения от КПП на границе Молдовы и Украины до КПП на границе Молдовы и Румынии. Беженцы из Украины, которые едут на личном автомобиле, могут проще ориентироваться, чтобы добраться до пунктов пересечения границы с Румынией в Кагуле, Джурджулештах, Рэдэуцах, Костештах и Скуленах.

Направление пассажиров из Украины в другие пограничные переходы, кроме Леушен, упростило движение и сократило очереди на таможне “Леушены-Албица”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.