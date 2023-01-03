Установленные в столице “умные” светофоры значительно снижают количество ДТП

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Цель установки “умных” светофоров – избежать аварий с серьёзными последствиями на оживлённых перекрёстках. Первый из таких проектов уже доказал свою эффективность – это перекрёсток на пересечении бульвара Дачия и ул. Новобачойской.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что анализ данных, полученных в результате непрерывного мониторинга транспортных потоков, свидетельствует о положительной динамике оптимизации пропускной способности данного перекрёстка.

С момента установки умного светофора на данном перекрёстке не зарегистрировано ни одного ДТП, по сравнению с прошлым годом, когда из зарегистрированных ДТП три закончились смертельным исходом, – рассказал Ион Чебан.

Интеллектуальная система светофоров состоит из двух основных элементов: электронного блока управления и контроля и датчиков в виде видеокамер для получения сигнала с каждой оси перекрёстка. Система непрерывно сканирует потоки транспортных средств и передаёт информацию на светофор, который последовательно зажигает зелёный свет для транспортных средств на приоритетных и второстепенных осях, а также для пешеходов всего за несколько секунд.

Но самое главное — это гибкость и потенциал для лучшей оптимизации трафика. Например, в случае большого потока транспортных средств, ожидающих на главной магистрали (бул. Дачия), система может увеличить продолжительность зелёного света для увеличения пропускной способности перекрёстка. В то же время, в случае увеличения очередей транспортных средств на второстепенных осях (ул. Новобачойская), он может быстрее дать зелёный свет ожидающим автомобилям.

Так, система анализирует все переменные и адаптирует «зелёное время» для обеспечения непрерывного потока транспортных средств и предотвращения возможных пробок на приоритетных направлениях движения в зависимости от времени суток. Более того, с помощью видеокамер, выполняющих роль датчиков, можно следить за дорожной обстановкой как в режиме реального времени, так и по видеозаписи, выяснять обстоятельства возможных дорожных происшествий.

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