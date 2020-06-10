Установлена личность мужчины, попавшего под поезд на прошлой неделе

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Мужчина, погибший под колёсами поезда на прошлой неделе, был идентифицирован. Им оказался 25-летний житель коммуны Ватра.

Об этом для ipn.md сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. Из разговоров с родителями стало известно, что у него была депрессия, а в ночь трагедии он ушёл из дома.

Напомним, 3 июня возле станции Гидигич погиб мужчина, попав под колёса поезда. При нём не было документов.

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