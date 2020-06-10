Установлена личность мужчины, попавшего под поезд на прошлой неделе

Установлена личность мужчины, попавшего под поезд на прошлой неделе

Мужчина, погибший под колёсами поезда на прошлой неделе, был идентифицирован. Им оказался 25-летний житель коммуны Ватра.

Об этом для ipn.md сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. Из разговоров с родителями стало известно, что у него была депрессия, а в ночь трагедии он ушёл из дома.

Напомним, 3 июня возле станции Гидигич погиб мужчина, попав под колёса поезда. При нём не было документов.

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