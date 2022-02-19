Устанавливается личность мужчины, найденного мёртвым в Дубоссарах

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Устанавливается личность трупа мужчины, который был обнаружен утром 18 февраля в Дубоссарах в районе дома № 66 по улице Котовского.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 168 см, худощавого телосложения. Волосы тёмные. Зубы отсутствуют.

Был одет в чёрную куртку, брюки, спортивные штаны, чёрную мастерку, серую рубашку с надписью на спине

«‎GYM», коричневую футболку с рисунком на груди, светло-коричневые сапоги. На брюках – плетённый ремень, на металлической пряжке знак «‎Т».

Всех, кто располагает информацией о личности мужчины, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Дубоссары по номеру 0 (215) 3-57-21 или по телефону доверия МВД 0 (533) 8-15-29. Можно написать на Вайбер или Телеграм +373-779-97238.

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