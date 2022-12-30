Успеть до Нового года: что почём на Центральном рынке столицы в преддверии праздника

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До Нового года осталось всего ничего, а это значит, что на столичном Центральном рынке многолюдно. Если вы ещё не успели прикупить необходимые продукты для праздничного стола – самое время ознакомиться с актуальными рыночными ценами.

Овощи к новогоднему столу влетят в копеечку: огурцы продают по 35 леев за кг, помидоры – по 35, черри немного дороже – по 45, а перцы – по 60 леев. Яблоки на рынке встречаются в изобилии: по 7-8 леев, груши по 20-30 леев за кг.

Есть на прилавках и всевозможная зелень для символа наступающего года – кролика. Цены – от 5 до 10 леев за пучок, зелёный лук – по 12.

Пройдёмся по цитрусам: мандарины и лимоны продают в среднем по 30 леев, по 35 – ананас и киви, хурма – по 50, чуть больше 40 леев придётся выложить за гранаты. Любители чернослива заплатят 50 леев за сливу с косточкой и 80 леев – без.

В мясном отделе – без особых изменений. Куриные крылья и голени продают в среднем по 55 леев за кг, куриное филе и свинину – в районе 80. Мясо на кости и вырезка – на 10 леев дороже.

Свежий карп на рынке продаётся по 55 леев, толстолобик – по 30. Ну а яйца можно купить от 30 леев за десяток и выше.

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