Успение Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

Православные христиане 28 августа отмечают Успение Богородицы. В этот день верующие вспоминают окончание жизненного пути Девы Марии и вознесение её на небеса.
В христианстве это день смерти Марии, матери Иисуса Христа. Верующие иногда называют его второй Пасхой. Перед этим событием христиане соблюдают строгий пост, начинающийся за две недели до Успения.
“Успение” в переводе со старославянского означает “мирная кончина” или “сон”. Это событие символизирует воссоединение матери Христа с Богом, ее переход от земной жизни к вечной небесной.
Интересно, но ни в одном из четырех Евангелий не содержится описания Успения Богоматери. О том, что произошло с Марией после Вознесения Иисуса, ничего не сказано. Некоторые факты о её земной жизни и смерти можно найти в неканонических религиозных текстах. Согласно им, во время молитвы к Марии явился архангел Гавриил и сказал, что скоро она предстанет перед Богом. Спустя три дня Богородица скончалась. Перед смертью она успела проститься с близкими и апостолами, которые прибыли в Иерусалим, чтобы проводить её.
Традиции в день Успения Приснодевы Марии
В православном мире Успение Богородицы считается одним из 12 главных праздников. Перед ним верующие соблюдают строгий пост, который длится две недели – с 14 по 27 августа.
В пригороде Иерусалима на Успение проходит особая служба Погребения Богоматери. По преданию, там находится гробница Марии. На месте захоронения возведён подземный храм, в который ведут 50 ступеней.
Во время службы священники облачаются в голубые одежды. Этот цвет символизирует небесную чистоту и непорочность. Праздничные богослужения начинаются всенощным бдением, а вокруг церкви совершается крестный ход.
Что можно и что нельзя делать на Успение Богоматери
В день Успения верующие обязательно посещают церковь, молятся за благополучие своих близких. Этот праздник можно отметить, собравшись с семьёй и друзьями за широким столом. Если Успение не выпадает на постные дни недели, среду и пятницу, то можно употреблять в пищу молоко и мясные блюда.
В день Успения Богородицы также принято помогать нуждающимся, заниматься волонтёрством и благотворительностью.
Верующие считают, что в этот праздник нельзя заниматься работой по дому, а также ругаться и спорить. Успение Богородицы важно провести мирно, ни в коем случае не вступая в конфликты с близкими.
Согласно суевериям, в этот день не следует ходить босиком по росе. Считается, что это слёзы земли по ушедшей с неё Девы Марии, а топтать их – большой грех.
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