Успение Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

Православные христиане 28 августа отмечают Успение Богородицы. В этот день верующие вспоминают окончание жизненного пути Девы Марии и вознесение её на небеса.

В христианстве это день смерти Марии, матери Иисуса Христа. Верующие иногда называют его второй Пасхой. Перед этим событием христиане соблюдают строгий пост, начинающийся за две недели до Успения.

“Успение” в переводе со старославянского означает “мирная кончина” или “сон”. Это событие символизирует воссоединение матери Христа с Богом, ее переход от земной жизни к вечной небесной.

Интересно, но ни в одном из четырех Евангелий не содержится описания Успения Богоматери. О том, что произошло с Марией после Вознесения Иисуса, ничего не сказано. Некоторые факты о её земной жизни и смерти можно найти в неканонических религиозных текстах. Согласно им, во время молитвы к Марии явился архангел Гавриил и сказал, что скоро она предстанет перед Богом. Спустя три дня Богородица скончалась. Перед смертью она успела проститься с близкими и апостолами, которые прибыли в Иерусалим, чтобы проводить её.