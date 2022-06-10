Уснула с сигаретой: сельчанка погибла при пожаре

Уснула с сигаретой: сельчанка погибла при пожаре

Трагедия случилась в селе Колбасна Рыбницкого района.

В задымлённом доме мужчина обнаружил тело 37-летней сожительницы. Соседи вызвали пожарных после того, как в помещении загорелись постельные принадлежности и мебель.

В течение 10 минут пожарным удалось сбить пламя. Причиной трагедии стала непотушенная сигарета, пишет mvdpmr.org.

Мужчина пояснил: накануне утром они с супругой выпивали, потом она ушла отдохнуть в соседний дом. Вероятно, женщина уснула в состоянии алкогольного опьянения и с сигаретой.

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