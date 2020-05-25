Уснул за рулём: бендерчанин протаранил на авто другую машину и столб

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Серьёзная авария произошла сегодня в Бендерах. Водитель автомобиля BMW уснул за рулём и совершил столкновение с автомобилем Dacia, который двигался в попутном направлении.

Затем BMW отбросило в сторону, и машина налетела на столб. В аварии никто не пострадал, пишет пресс-служба МВД ПМР. Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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