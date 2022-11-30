Уснул нетрезвый с сигаретой: сельчанин погиб при пожаре

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На пульт пожарной охраны города Слободзея поступило сообщение: из окон частного дома валит дым. Очевидец сообщил, что внутри, скорее всего, находится хозяин.



На место происшествия выехал пожарный расчёт. Во время тушения был обнаружен труп 53-летнего мужчины, пишет mvdpmr.org.

В комнате, где начался пожар, огнём уничтожены вещи и мебель, остальные помещения сильно закопчены. Инспекторы выяснили: погибший часто выпивал и курил в доме. В этот раз он уснул в нетрезвом виде с непотушенной сигаретой, что и привело к пожару.

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