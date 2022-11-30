Временно приостановлено оказание услуг по заказу и выдаче справок

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Заказ и выдача справок временно приостановлены из-за проблем в Государственном регистре населения, который находится в ведении Агентства государственных услуг.

Министерство внутренних дел проинформирует граждан об устранении технических неполадок Агентством госуслуг и возобновлении деятельности в том, что касается Государственного регистра населения, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что МВД обрабатывает и выдает около 150 справок ежедневно.

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