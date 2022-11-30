Временно приостановлено оказание услуг по заказу и выдаче справок

Временно приостановлено оказание услуг по заказу и выдаче справок

Заказ и выдача справок временно приостановлены из-за проблем в Государственном регистре населения, который находится в ведении Агентства государственных услуг.

Министерство внутренних дел проинформирует граждан об устранении технических неполадок Агентством госуслуг и возобновлении деятельности в том, что касается Государственного регистра населения, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что МВД обрабатывает и выдает около 150 справок ежедневно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md