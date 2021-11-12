Услуги HoReCa подорожают на 30%

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Подорожание неминуемо. С таким заявлением выступили представители отелей, ресторанов и кафе после того как в Молдове вырос тариф на природный газ. Цепное повышение цен, как отметили они, не обойдёт стороной и заведения общественного питания.

– Расходы на коммунальные услуги вырастут минимум втрое и отразятся на цене продукта – ожидается рост на 30%, – говорится в заявлении представителей данной сферы.

Они отмечают, что одновременно с повышением цен количество посетителей ожидаемо уменьшится. В этих условиях рестораторы рассчитывают на поддержку государства. В противном случае их ждёт банкротство.

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