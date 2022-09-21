Услуги апостилляции и легализации документов доступны теперь и в Бельцах

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Жители севера страны смогут с 21 сентября обращаться за услугами апостилляции и легализации документов в Бельцы. Документы можно будет подать в Управление по апостилляции и легализации, а в указанный день забрать их.

Министерство юстиции уточняет, что благодаря этому жители севера страны смогут сэкономить деньги и время. В то же время будут сокращены очереди и время ожидания в Центральном управлении апостилляции и легализации в Кишинёве, передаёт ipn.md.

Управление апостилляции и легализации Бельц расположено на площади Независимости, 1, в здании примарии, на 1-м этаже. График работы управления – с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.00).

Документы для апостилляции могут быть поданы как физически, так и онлайн. Физическая подача осуществляется в соответствии с рабочим графиком, с удостоверением личности заявителя в оригинале и документами, которые должны быть апостиллированы. Онлайн-регистрация производится с понедельника по воскресенье, с 17.00 до 08.00, с электронной/мобильной подписью по адресу: apostila.gov.md.

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