Условный нейтралитет

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О готовности зарубежных кураторов вооружить РМ

Военный конфликт в соседней Украине и вероятность его распространения на Республику Молдова сильно волнует граждан нашей страны. Несмотря на то что в Конституции РМ прописан статус нейтралитета нашего государства, действия нынешней власти порой идут вразрез с аконодательством.

По стандартам НАТО

Так, правительство одобрило в минувшую среду проект поправок в Закон о государственной границе, которые дают возможность представителям иностранных и международных специализированных структур участвовать в осуществлении контроля молдавских границ. По словам министра внутренних дел Анны Ревенко, принятие данной меры необходимо для обеспечения работы на молдо-румынской и молдо-украинской границах представителей Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (FRONTEX).

Ранее в США сообщили о намерении продолжать поддерживать модернизацию молдавской армии. А в начале мая о планах ЕС оказать дополнительную военную поддержку Молдове заявил и председатель Евросовета Шарль Мишель. Помощь обещали предоставить в сфере кибербезопасности и предпринять меры для «укрепления военной мощи страны».

После поездки главы государства Майи Санду на прошлой неделе в Брюссель и в Париж стало известно о том, что Великобритания обсуждает с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО) поставки Молдове современных вооружений. Об этом заявила в интервью The Telegraph глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Я бы хотела видеть Молдову вооружённой по стандартам НАТО», – заявила министр, добавив, что в случае если члены альянса договорятся, то Республике Молдова предоставят новые виды оружия, а солдат молдавской армии научат им пользоваться.

С одной стороны, власти уверяют народ, что нет непосредственной угрозы распространения украинского конфликта на нашу территорию, а с другой, не возражают против вооружения РМ. Президент Майя Санду ссылается на помощь европейских стран в случае осуществления наихудшего сценария в Молдове.

– Даже страны под эгидой НАТО строят планы на любой сценарий в регионе, и, очевидно, мы делаем то же самое. Я бы не хотела, чтобы люди боялись. Конечно, я также обращаюсь к теме самого негативного или пессимистического сценария, если что-то случится. И я всем говорю, что, если случится что-то плохое, мы рассчитываем в первую очередь на поддержку европейских стран, – заявила М. Санду.

На всякий случай власти решили не отказываться от предлагаемого США и ЕС вооружения. И это всё проходит на фоне заявлений первых лиц государства о нейтральном статусе страны.

За словами дел не видно

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон 19 мая высказал предположение, что эскалация вооружённого конфликта вполне возможна, учитывая инциденты, произошедшие в Приднестровье (взрыв возле здания Министерства госбезопасности, два взрыва на радиотелецентре в посёлке Маяк, нападение на воинскую часть в селе Парканы), которые в Левобережье были признаны террористическими актами, и с 26 апреля там объявлен красный уровень террористической угрозы.

Глава молдавского государства по итогам своего визита в Брюссель и в Париж заявила, что ей не поступало никаких сигналов об угрожающей Молдове опасности. Но, как можно понять, на всякий случай власти решили не отказываться от предлагаемого США и ЕС вооружения. И это всё проходит на фоне заявлений первых лиц государства о нейтральном статусе страны.

Вот и на прошлой неделе в интервью газете Corriere della Sera премьер-министр РМ Наталья Гаврилица заявила, что Молдова намерена сохранять нейтральный статус. «Мы хотим оставаться такими. Нейтралитет Республики Молдова закреплён в Конституции и пользуется широкой поддержкой населения, – сказала Н. Гаврилица. – Мы мирная и нейтральная страна, которая верит в дипломатический диалог».

Однако власти не подкрепляют свои слова делами. Иначе как понять тот факт, что правящая партия, имеющая подавляющее большинство в парламенте, отказалась закрепить нейтральный статус РМ специальным законопроектом «О постоянном нейтралитете», который был предложен в конце марта в парламенте Блоком коммунистов и социалистов? Да и президент М. Санду не скрывает, что статус нейтралитета больше поддерживают граждане Молдовы, а не она лично.

Анастасия Погодина