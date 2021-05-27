Усилиями примарии Кишинёва была отремонтирована музыкальная школа «Мария Биешу»

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В этом году на капитальный ремонт семи помещений музыкальной школы «Мария Биешу» из муниципального бюджета был выделен 1 миллион 505 тысяч леев. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

Так, были отремонтированы малый академический концертный зал, 6 залов для занятий, холл, 2 санузла, заменены пол и электрические сети, установлены звукоизолированные двери и построен пандус, обеспечивающий доступ для людей с ограниченными возможностями. Также этом году примария Кишинёва наградила стипендиями за заслуги 8 детей.

– Музыкальная школа «Мария Биешу» продвигает подлинные ценности и развивает юные таланты. За 46 лет деятельности контингент школы значительно вырос. В настоящее время здесь обучаются более 411 детей. Только в 2020 году ученикам школы удалось привезти домой 104 награды и кубка с различных международных конкурсов, – рассказал градоначальник.

Он отметил, что ученики школы, солисты-инструменталисты и музыкальные коллективы, успешно участвуют в различных муниципальных, республиканских и международных фестивалях и конкурсах, получая дипломы лауреатов и премии.

– Наша обязанность – восстановить инфраструктуру всех образовательных учреждений столицы и оснастить их мебелью, музыкальными инструментами и прочим. Таким образом мы повысим интерес детей к обучению и изучению нового и интересного, и они получат возможность проявить себя, – отметил Ион Чебан.

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