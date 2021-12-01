Ушлые подростки украли телефон, пока пьяные мужчины выясняли отношения

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Инцидент произошёл накануне в Дубоссарах.

Трое подростков 13 и 15 лет, два мальчика и девочка, гуляли по городу и увидели выпившего мужчину. Он громко спорил с другим нетрезвым человеком, потом решил с ним драться. Куртку и телефон дал подержать юным зрителям – они всё время были рядом. Драка так и не состоялась, а смартфон исчез. Подростки настаивали, что не знают, где он. Даже вывернули карманы перед мужчиной.

А гаджет лежал на дне ближайшей мусорки. Его спрятал старший из ребят, надеясь взять, как только хозяин прекратит шуметь. Когда всё успокоилось, устройство достали и выключили, сим-карту выбросили.

Утром 34-летний горожанин отправился к правоохранителям. Рассказал о случившемся и вспомнил имя девочки, которой дал подержать свои вещи.

Инспекторы нашли подростков. В краже они признались. Телефон изъяли. По данному факту проводится проверка.

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