Ушлые контрабандисты соорудили под водой трубопровод для переправы спирта в Молдову

Ушлые контрабандисты соорудили под водой трубопровод для переправы спирта в Молдову

В Одесской области пограничники обнаружили трубопровод контрабандистов. Через него те, вероятно, планировали незаконно переправить через границу спирт или другие жидкости. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Полиэтиленовые трубы диаметром 32 мм были найдены в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой. Конец шланга был закрыт заглушкой, какие-либо характерные запахи из него не ощущались, поэтому можно утверждать, что трубопровод только готовили для возможного использования, сообщает gazeta.ua

Все обстоятельства выясняются.

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