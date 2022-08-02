Ушли ни с чем: двое злоумышленников попытались ограбить склад

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В милицию обратилась жительница Тирасполя. Женщина рассказала, что двое неизвестных пытались совершить кражу в одном из складских помещений предприятия, где она работает.

Правоохранители выяснили: двое мужчин работают на соседнем объекте. Они решили зайти в один из ангаров, где рассчитывали похитить металл. Взяли с собой болгарку, начали пилить замок входной двери в складское помещение. Услышав шум работающего инструмента, в ангар зашли сотрудники предприятия и застигли мужчин с поличным. Злоумышленники сбежали в неизвестном направлении, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемых задержали по горячим следам. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

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