Ушли из дома: правоохранители нашли и вернули двух несовершеннолетних сестёр

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В Слободзейский РОВД обратилась 35-летняя жительница города и сообщила: пропали её 13-летняя дочь и 15-летняя племянница. Милиционеры отреагировали незамедлительно.

Девушек вскоре нашли. Они гуляли по улицам Слободзеи. К слову, из дома двоюродные сёстры уходят не в первый раз.

Как выяснилось, в четверг, 31 марта, девушки направились гулять на речку и в парк. А когда поняли, что время уже за полночь, решили домой не возвращаться – испугались гнева родителей.

Несовершеннолетние переночевали в одном из заброшенных домов. Вторые сутки провели там же. На связь с родителями не выходили, телефонов у них с собой не было. Домой возвращаться не планировали.

Милиционеры продолжают разбирательство, выясняют все обстоятельства и причины поступка девушек. Их родителей инспекторы по делам несовершеннолетних привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Рассматривается вопрос и о постановке сестёр на профилактический учёт, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

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